ВІЙНА В Україні Реал, ПСЖ і Манчестер Сіті виявили інтерес до півзахисника Челсі Енцо Фернандесі

2026-05-29 12:28

Реал Мадрид, ПСЖ і Манчестер Сіті зацікавлені в півзахиснику лондонського Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандесі.

Згідно із наявною інформацією, майбутній тренер "містян" Енцо Мареска, з яким хавбек уже працював у Челсі, виявляє бажання підписати аргентинця.

Тим часом, Реал, до якого Фернандес мріє перейти, внесли гравця "синіх" у свій шортлист, однак наразі клуб не робить кроків до його підписання.

Також зазначається, що ПСЖ стежить за розвитком ситуації навколо чемпіона світу 2022 року. Крім того, повідомлялося, що Луїс Енріке висловив бажання бачити півзахисника у своєму складі на наступний сезон.

