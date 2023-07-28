Спорт Тайсона Фьюри снова подвергли жесткой критике за отказ от боев с серьезными соперниками

2023-07-28 20:34

Тайсона Фьюри интересуют только деньги, поэтому в тяжелейшем дивизионе не происходит больших боев. Так считает известный промоутер Эдди Хирн, который подверг критике британского боксера за бой с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Хирн считает, что из-за таких поединков обладатель пояса WBC не сможет считаться действительно великим бойцом и оставить после себя наследие.

Тем временем Фьюри нужно встретиться в ринге с такими соперниками, как Александр Усик и Энтони Джошуа.

"Я думаю, что дело во многих вещах. Я не говорю, что это медленно выясняется, но думаю, что Тайсон Фьюри не всегда так правдив, как кажется в Instagram.

Все хотят увидеть это. 12 августа Энтони Джошуа сразится с Диллианом Уайтом на DAZN, после этого он сразится с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии, а после этого предстоит бой с Тайсоном Фьюри.

Тайсон Фьюри отказался от боя с Александром Усиком, важнейшего боя в боксе, абсолютного чемпионства мира в сверхтяжелом весе, ради боя с бойцом ММА, никогда в жизни не сражавшегося - также в Саудовской Аравии.

Мы должны быть честными, Тайсон Фьюри заботится только об одном - о деньгах. Не говорите мне о наследии, не говорите мне о звании абсолютного чемпиона.

Да, он победил Кличко и Уайлдера - это его победы. Ему нужно победить Усика и Эй Джея, и тогда мы сможем говорить о нем - как я считаю - как об одном из величайших тяжеловесов всех времен.

Слушай, он невероятный. То, из чего он вернулся, невероятно, нельзя похвалить его больше. Но чтобы создать наследие, создать эту историю, стать великим современником, поставить себя наравне с Мухаммедом Али, с Ленноксом Льюисом, с Джо Фрейзером, с этими ребятами, он должен победить Усика.

И он должен победить Энтони Джошуа, но особенно Усика, являющегося бесспорным чемпионом", - высказался Хирн в интервью Пирсу Моргану.