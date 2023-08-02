ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие документы нужны тем, кто хочет пересечь границу Украины на авто

2023-08-02 13:34

При пересечении государственной границы на авто при себе нужно иметь :

  • удостоверение водителя
  • свидетельство о регистрации транспортного средства , оформленное на имя водителя или пассажира
  • опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке
  • действительный договор международного страхования «Зеленая карта»

На автомобиле должен находиться государственный номерной знак содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

Если за рулем находится не владелец авто, необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.

Его можно получить в сервисном центре МВД на основании:

  • заявления владельца ТС;
  • поручения, договора аренды (найма, ссуды)
subscriber subscriber

Еще по теме

Пытавшийся незаконно бежать за границу свалился в ров - пришлось звать на помощь пограничников

2023-01-19 10:27

видео Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в приложении "Дія"

2022-07-18 15:37

Чтобы выпустили за границу украинец вернул долг по алиментам на 200 тысяч

2021-05-07 14:42

Перед Новогодними праздниками в Украину массово возвращаются заробитчане

2020-12-23 12:41

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Враг пошел в контратаку возле Клещиевки - Генштаб

2023-08-02 16:48

За месяц Украина получила от западных партнеров и союзников 5,3 млрд долларов

2023-08-02 14:31

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие документы нужны тем, кто хочет пересечь границу Украины на авто

2023-08-02 13:34

В Полтавской области СБУ выявила сотрудника ТЦК, который за $6 тыс помогал уклониться от призыва

2023-08-02 12:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Враг пошел в контратаку возле Клещиевки - Генштаб 2023-08-02 16:48
За месяц Украина получила от западных партнеров и союзников 5,3 млрд долларов 2023-08-02 14:31
ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие документы нужны тем, кто хочет пересечь границу Украины на авто 2023-08-02 13:34
В Полтавской области СБУ выявила сотрудника ТЦК, который за $6 тыс помогал уклониться от призыва 2023-08-02 12:28