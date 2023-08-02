ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие документы нужны тем, кто хочет пересечь границу Украины на авто

2023-08-02 13:34

При пересечении государственной границы на авто при себе нужно иметь :

удостоверение водителя

свидетельство о регистрации транспортного средства , оформленное на имя водителя или пассажира

опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке

действительный договор международного страхования «Зеленая карта»

На автомобиле должен находиться государственный номерной знак содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

Если за рулем находится не владелец авто, необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.

Его можно получить в сервисном центре МВД на основании: