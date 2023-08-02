Мир Китай вводить жорсткий контроль експорту обладнання для виробництва дронів всіх типів

2023-08-02 10:29

Китай вводить контроль над експортом широкого переліку обладнання для виробництва цивільних дронів та засобів, пов’язаних з їх використанням.

Під експортний контроль потрапило обладнання для виробництва апаратів, максимальна злітна маса яких перевищує 7 кг, лазери цілевказання, які можуть стабільно працювати за температури понад 55°C, модулі передачі відео на відстань більше 50 км, а також обладнання для засобів боротьби з безпілотниками з радіусом постановки радіоелектронних перешкод понад 5 км;

Обмеження набудуть чинності з 1 вересня. Для продажу цієї групи товарів за кордон китайським експортерам потрібно буде щоразу отримувати дозвіл Мінторгівлі КНР.