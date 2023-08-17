Мир Из-за обвала рубля путину придется выбирать между войной и спасением своей экономики, - WP

2023-08-17 18:26

Как говорится в материале The Washington Post, ослабление рубля - один из самых очевидных признаков санкционной нагрузки на российскую экономику.

Продолжительные антироссийские санкции, в том числе ограничения на основной российский импорт, и как результат - обвал рубля, в конечном итоге заставят президента РФ Владимира Путина выбирать между продолжением войны и спасением своей экономики.

Как говорится в материале The Washington Post, ослабление рубля - один из самых очевидных признаков нагрузки на российскую экономику. Последствия санкций оказали давление на рубль, что привело к одному из самых резких обесценений на развивающихся рынках в этом году в результате больших государственных расходов на фоне торговых дисбалансов.

По состоянию на июль в США были введены санкции против более чем 3600 физических и юридических лиц, судов и самолетов. Цели американских санкций включали 10 крупнейших российских банков, военных производителей и государственных деятелей вплоть до Путина.

Количество санкций ЕС превысило 1800. Самые масштабные и наиболее значимые санкции включают скоординированное блокирование западными правительствами примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, находящихся за границей, и нефтяное эмбарго. Существуют также ограничения на экспорт технологий, используемых в военных целях. Дополнительные санкции включают замораживание активов, банковские и торговые ограничения и другие финансовые санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Доходы России от продажи нефти в июле были на 41% ниже, чем годом ранее. Профицит счета текущих операций — примерно разница между экспортом и импортом — сократился более чем на 140 миллиардов долларов за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с годом ранее.

Как говорится в материале, США и их союзники планируют пресечь обход и уклонение от санкций и торговых ограничений, особенно через третьи страны. Одним из возможных шагов может стать усиление так называемых вторичных санкций в отношении третьих сторон — например, компании, базирующейся в Турции или Китае, — за ведение бизнеса с российскими физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями. Это то, что США сделали в случае с Северной Кореей и Ираном. В случае с Россией существует опасность того, что вторичные санкции могут привести к конфликту между дружественными странами, такими как США и Индия, и осложнить и без того непростые отношения с Китаем.

Война в Украине и обвал российского рубля

12 августа 2023 года рубль обвалился до 100 единиц за доллар. Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

Российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку.

16 августа 2023 года Reuters писал о том, что Москва готовит экстренные ограничения для поддержки рубля. Практически сразу появилась информация о том, что взбешенный обвалом рубля Путин созывает экстренное совещание. Президент РФ намерен заслушать представителей министерства финансов РФ и потребовать от экспортеров конвертировать часть своей валютной выручки.