ВОЙНА В Украине видео Праздник свободных, сильных и равных - поздравление Владимира Зеленского с Днем независимости

2023-08-24 11:34

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа поздравил украинцев с Днем независимости, назвав его праздником свободных, сильных и достойных людей.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости - независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся.ьИ в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба - за то, что важно каждому. Это - независимая Украина", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в большой войне нет маленьких дел и неважных людей.

"Сегодня я хочу посвятить это поздравление именно тебе. Тебе, кто дает Украине независимость. Тебе, воин! Ты встал на защиту Украины. Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала. Вас - отца украинского воина, вас - мать украинского защитника. Все украинские семьи, воспитавшие в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил", - подчеркнул лидер страны.

Он поблагодарил героев, отдавших жизнь на фронте, а также отметил работу украинских учителей, медиков, энергетиков, спасателей, правоохранителей, журналистов, работников оборонной сферы - тех, кого "награждают закрытыми указами, и кто совершает самые сложные операции".

"Важный каждый, кто работает и дает работу другим. Уплачивает налоги, за которые обеспечиваются войско, оборона, движение вперед и будущая победа. Каждый, кто организует собрание и поддерживает огонь волонтерства, этого искреннего украинского единства... Кто приобретает славу Украине спортивными победами. Кто открыл дверь собственного дома и приютил тех, кто потерял свой дом. Я благодарю вас", - заявил глава государства.