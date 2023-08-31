Спорт "Готовы устроить этот бой": промоутер назвал возможную дату возвращения Усика на ринг

2023-08-31 18:26

Украинца могут обязать защищать пояса в поединке с хорватом Филиппом Хрговичем.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы хорватского боксера супертяжелого веса Филиппа Хрговича, рассказал, когда может состояться бой его клиента против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

По словам Хирна, в ближайшее время IBF собирается официально назначить поединок между Усиком и Хрговичем. Промоутер надеется, что этот бой удастся организовать в декабре этого года.

"На этой неделе, по моему мнению, будет назначен бой Усика против Хрговича. Сейчас у Усика будет возможность запросить исключение для боя с кем-то другим. Единственный человек, которому мы можем предоставить исключение, это, вероятно, Тайсон Фьюри. Но поскольку у Тайсона Фьюри уже запланирован бой, нельзя просить об этом исключении.

Поэтому я думаю, что мы должны просто это сделать, назначить бой на декабрь. Нам нравятся шансы Хрговича в этом бою, он точно стал лучше за последние пару выступлений. Мы готовы устроить этот бой", – цитирует промоутера BoxingScene со ссылкой на Boxing Social.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в суперхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 31-летнего Хрговича 16 побед (13 – нокаутом) в 16 поединках. В своем последнем бою хорват в августе этого года нокаутировал австралийца Демси Маккина и сохранил статус обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе.