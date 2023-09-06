Мир Украинская разведка не уверена на 100% в гибели Пригожина. Уткин погиб точно, - Юсов

2023-09-06 19:15

Украинская разведка не уверена на 100% в гибели лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, но подтверждает информацию о гибели его пособника Дмитрия Уткина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", - отметил он.

Представитель ГУР МОУ отказался детализировать сказанное, зато подчеркнул: "Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Относительно самого главаря ЧВК, я думаю, что надо еще некоторое время подождать".

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел катастрофу пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ возбудил дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "предателей России".