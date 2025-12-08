Спорт Зірковий скандал у Ліверпулі: Мохамед Салах заявив, що краще залишить клуб, ніж буде сидіти на лаві запасних

2025-12-08 12:35

Минулого вікенду відбувся матч між Ліверпулем та Лідсом. У складі мерсисайдців на цю зустріч не вийшов Мохамед Салах, для нього це став третій матч поспіль, у якому він не почав гру з першого тайму.

Пізніше єгипетський нападник "червоних" в інтерв'ю для VG відреагував на свою відсутність на полі:

"Я так багато зробив для цього клубу, всі це бачили за ці роки, особливо в минулому сезоні. Сидіти на лавці запасних – не знаю чому. У мене таке відчуття, ніби клуб мене підставляє. Ось що я відчуваю.

Також Салах відзначив свої стосунки з Арне Слотом:

"Я вже багато разів говорив, що у мене хороші стосунки з тренером, і раптом вони зникли - я не знаю чому. Мені здається, що хтось не хоче, щоб я був у клубі.

Подивимось, що буде. На Енфілді попрощаюсь з вболівальниками, поїду на Кубок Африканських Націй".