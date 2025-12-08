Спорт Зірковий скандал у Ліверпулі: Мохамед Салах заявив, що краще залишить клуб, ніж буде сидіти на лаві запасних

2025-12-08 12:35

Минулого вікенду відбувся матч між Ліверпулем та Лідсом. У складі мерсисайдців на цю зустріч не вийшов Мохамед Салах, для нього це став третій матч поспіль, у якому він не почав гру з першого тайму.

Пізніше єгипетський нападник "червоних" в інтерв'ю для VG відреагував на свою відсутність на полі:

"Я так багато зробив для цього клубу, всі це бачили за ці роки, особливо в минулому сезоні. Сидіти на лавці запасних – не знаю чому. У мене таке відчуття, ніби клуб мене підставляє. Ось що я відчуваю.

Також Салах відзначив свої стосунки з Арне Слотом:

"Я вже багато разів говорив, що у мене хороші стосунки з тренером, і раптом вони зникли - я не знаю чому. Мені здається, що хтось не хоче, щоб я був у клубі.

Подивимось, що буде. На Енфілді попрощаюсь з вболівальниками, поїду на Кубок Африканських Націй".

subscriber subscriber

Еще по теме

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза відмовився брати участь у матчах національної збірної Італії

2025-11-12 10:31

33-річний форвард Мохамед Салах закріпив за собою місце в топ-3 бомбардирів Ліверпуля

2025-11-03 09:35

Зірковий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах за результативністю обійшов Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе

2025-09-20 09:32

Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате може стати однією з головних трансферних сенсацій наступного сезону

2025-08-25 13:32

Еще новости в разделе "Спорт"

Зірковий скандал у Ліверпулі: Мохамед Салах заявив, що краще залишить клуб, ніж буде сидіти на лаві запасних

2025-12-08 12:35

Мадридський Реал та Манчестер Сіті близькі до великого трансферного обміну

2025-12-08 09:35

Неймар перервав довгу паузу, оформивши хет-трик всього за 17 хвилин матчу

2025-12-06 13:33

Міжнародна боксерська федерація відреагувала на рішення WBC дозволити Усику добровільний захист титулу

2025-12-06 09:37
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Зірковий скандал у Ліверпулі: Мохамед Салах заявив, що краще залишить клуб, ніж буде сидіти на лаві запасних 2025-12-08 12:35
Мадридський Реал та Манчестер Сіті близькі до великого трансферного обміну 2025-12-08 09:35
Неймар перервав довгу паузу, оформивши хет-трик всього за 17 хвилин матчу 2025-12-06 13:33
Міжнародна боксерська федерація відреагувала на рішення WBC дозволити Усику добровільний захист титулу 2025-12-06 09:37