Спорт Легенда МЮ Вейн Руні заявив, що своїм скандалом Салах зруйнував все, чого досягнув у Ліверпулі

2025-12-09 09:36

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні висловив свою думку щодо ситуації з Мохамедом Салахом.

Нагадаємо, що єгиптянин провів три матчі поспіль на лаві запасних, після чого зробив гучну заяву, звинувативши клуб у відсутності поваги.

Руні вважає, що таким чином Салах зруйнував все, чого досягнув у Ліверпулі.

"Він повністю руйнує свою спадщину в Ліверпулі. Він усе зробив неправильно.

Час невблаганний. У цьому сезоні він виглядав не найкращим чином, не в найкращій формі. Хотілося побачити, як він закатає рукава і скаже: "Добре, я ще вам покажу".

Не можна бути настільки зарозумілим, кажучи, що йому не потрібно заслуговувати на своє місце, тому що він його вже заслужив. Потрібно щотижня показувати свою найкращу гру, щоб спробувати залишитися в команді.

Так, він неймовірно грав за клуб, але це була неповага до його партнерів по команді, тренера та вболівальників", - заявив Руні.