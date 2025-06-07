Спорт Защитник Джереми Фримпонг может перебраться в английскую премьер-лигу

2025-06-07 14:36

Джереми Фримпонг может стать новым игроком Ливерпуля, выразив желание сменить клубную прописку.

Английский Ливерпуль уже выбрал замену Тренту Александеру-Арнольду.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что "красные" готовы подписать Джереми Фримпонга. Сейчас клуб находится на грани подписания предварительного договора.

Отмечается, что Арне Слот очень хочет видеть Джереми в клубе, а сам игрок также выразил желание сменить клубную прописку. Сумма трансфера составит 35 млн евро, поскольку именно такая сумма прописана в качестве клаузулы в контракте голландца.

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