Мир Премьер Молдовы: Населению надо объяснять значение НАТО

2023-09-14 19:15

Премьер-министр Дорин Речан считает, что власть должна объяснять гражданам важность НАТО для обеспечения безопасности.

Об этом Речан сказал 13 сентября в эфире программы Secretele Puterii на JurnalTV, его цитирует издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства Молдовы, он хотел бы, чтобы молдавская армия была оснащена по всем стандартам НАТО.

"Фактически, мы это и делаем. Мы увеличиваем инвестиции в армию, увеличиваем объем инвестиций, поступающих, в частности, от стран НАТО и самого Альянса, через европейские механизмы безопасности. И мы будем продолжать этот курс", – сказал Речан.

Он отметил, что сейчас важно объяснять гражданам, что такое НАТО.

"Население не знает, что означает НАТО. Нам нужны эти дискуссии, нам нужно объяснять, что такое коллективная безопасность, объяснять значение безопасности, понять, какие страны могут себе позволить необходимые инвестиции в безопасность, а какие нет", – сказал Речан.

Недавно президент Молдовы Майя Санду сказала в телеэфире, что сейчас нужно обсуждать причины, почему граждане по-прежнему считают, что Молдова должна сохранять нейтралитет.

"Не думаю, что люди по-прежнему считают, что мы защищены, сохраняя статус нейтралитета. Повторяю, что Россия давно нарушает наш нейтралитет, разместив свои войска на территории нашей страны вопреки желанию народа. Думаю, что есть чувство страха, некоторые люди под влиянием российской пропаганды думают, что когда начнут обсуждать членство в НАТО, тогда возрастет риск агрессии со стороны России", – сказала Санду.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в августе среди 1215 граждан, 54% респондентов выступают против вступления Молдовы в НАТО, за – 26,5%.

Напомним, в этом году в Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира (EPF) для молдавских военных, а также военная помощь от США.

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