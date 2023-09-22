Фото-видео видео Netflix выпустил тизер нового сезона испанского триллера Бумажный дом

2023-09-22 21:36

Netflix представил новый тизер, который является спин-оффом популярного испанского триллера Бумажный дом и раскрыл дату его выхода. Ролик был опубликован на YouTube.

В частности, сериал, получивший название Берлин, расскажет об одном из главных героев Бумажного дома Андреса де Фонойоса, к роли которого вернулся Педро Алонсо.

Главный герой собирает свою искусную команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений. Лента также раскрывает детали личной жизни харизматичного грабителя, его подлинное имя, семейную историю и романтические отношения.

Премьера состоится 29 декабря 2023 года.