Фото-видео видео Netflix выпустил тизер нового сезона испанского триллера Бумажный дом

2023-09-22 21:36

Netflix представил новый тизер, который является спин-оффом популярного испанского триллера Бумажный дом и раскрыл дату его выхода. Ролик был опубликован на YouTube.

В частности, сериал, получивший название Берлин, расскажет об одном из главных героев Бумажного дома Андреса де Фонойоса, к роли которого вернулся Педро Алонсо.

Главный герой собирает свою искусную команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений. Лента также раскрывает детали личной жизни харизматичного грабителя, его подлинное имя, семейную историю и романтические отношения.

Премьера состоится 29 декабря 2023 года.

subscriber subscriber

Еще по теме

Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил Германию: все заявления и подробности

2023-05-15 08:26

Шольц пригласил премьер-министра Китая в Берлин: в Bloomberg назвали цель визита

2023-04-25 16:48

Германия попала в свою ловушку: премьер Польши резко раскритиковал Берлин из-за танков для Украины

2023-01-22 22:00

На россии начали угрожать ударами по Мадриду, Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину и Брюсселю

2022-06-29 08:24

Еще новости в разделе "Фото-видео"

видео Netflix выпустил тизер нового сезона испанского триллера Бумажный дом

2023-09-22 21:36

фото Mercedes передав Міноборони України сотню вантажівок підвищеної прохідності Zetros

2023-09-11 13:32

фото Телескоп Hubble сфотографировал галактику М 89 - обнаружилось невероятное

2023-09-08 22:12

Британский актер Стивен Фрай побывал в Киеве и посоветовал оккупантам сдаваться без всяких ультиматумов

2023-09-08 20:34
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

видео Netflix выпустил тизер нового сезона испанского триллера Бумажный дом 2023-09-22 21:36
фото Mercedes передав Міноборони України сотню вантажівок підвищеної прохідності Zetros 2023-09-11 13:32
фото Телескоп Hubble сфотографировал галактику М 89 - обнаружилось невероятное 2023-09-08 22:12
Британский актер Стивен Фрай побывал в Киеве и посоветовал оккупантам сдаваться без всяких ультиматумов 2023-09-08 20:34