Экономика В Минэкономики сообщили о положительной динамике роста ВВП Украины

2024-09-27 19:31

По итогам августа экономика Украины увеличилась на 3,5% (±1%) по сравнению с августом прошлого года. Это лучше июньского и июльского показателей – 1,1% и 2,7% соответственно, но хуже майского и апрельского – 3,7% и 4,3%. Об этом сообщило Минэкономики.

В целом, за восемь месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Основной вклад в рост экономики добавила промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

Также впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения. Это обусловлено минимальными "веерными" отключениями электроэнергии в течение месяца.

В то же время, дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность.

При этом падение объемов производства в сельском хозяйстве повлекло за собой меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений.

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