Экономика Українці у вересні 2023 року відкрили рекордну за три року кількість ФОП

2023-10-12 11:34

Українці у вересні 2023 року відкрили рекордну за три року кількість ФОП - 35 587. Про це повідомив Опендатабот.

Як зазначається, раніше рекорд був зафіксований у червні - 31 477. Більше 30 тис. нових підприємців було зареєстровано раніше тільки до початку повномасштабного вторгнення, у червні та липні 2020 року.

Найпопулярнішими сферами стали торгівля та надання індивідуальних послуг. Майже половина (43%) ФОПів, які відкрились у вересні, є частиною сфери торгівлі. До роздрібної належать 12 777 від загальної кількості новостворених справ минулого місяця, а до оптової - 2343. Для надання індивідуальних послуг відкрили 3244 ФОП.

Найбільшу частину ФОП відкрили в Києві, а також на Дніпропетровщині та Львівщині. Найгірші показники залишаються у регіонах, які повністю або частково окуповані російською армією або де зараз ведуться бойові дії.

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Украина планирует открыть еще один наземный коридор для экспорта зерна 2023-09-29 14:35