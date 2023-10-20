Мир Египет категорически отказался принимать эвакуированых палестинцев из сектора Газа

2023-10-20 14:35

Власти Египта категорически против того, чтобы в страну эвакуировали палестинцев из сектора Газа. Об этом сказал президент Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси.

"Египет исключает идею, что палестинский вопрос может быть решен исключительно военными методами, что нужен "массовый выход" палестинцев. Мы абсолютно против того, чтобы жители Газы были переданы под юрисдикцию Египта", – заявил Аль-Сиси.

По его мнению, эвакуация палестинцев приведет к тому, что идея сопротивления палестинского народа будет просто перенесена на территорию Египта, которую в ответ начнет атаковать Израиль. Поэтому Каир не хочет брать на себя такую ответственность.

Израиль же мог бы переместить палестинских беженцев в пустыню Негев, расположенную на территории страны, считает президент Египта.

"В Израиле есть пустыня Негев. Палестинцы могут быть перемещены в Негев, пока Израиль не сделает то, что он хочет сделать с военными группировками в секторе Газа, прежде чем возвращать беженцев назад", – отметил Аль-Сиси.