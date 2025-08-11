Політика Рубіо звинуватив Макрона у зриві переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

2025-08-11 10:27

Рішення президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу зірвало переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в Рубіо в інтерв’ю Eternal Word Television Network

Він підкреслив, що переговори з ХАМАС "зірвалися в той самий день, коли Макрон прийняв одностороннє рішення про визнання палестинської держави".

За словами Рубіо, це рішення дало бойовикам сигнал, що їхні дії можуть бути винагороджені, відповідно знизивши шанси на досягнення припинення вогню.



"Якби я був на місці ХАМАС, я б зробив висновок: "Давайте не будемо припиняти вогонь, нас можуть винагородити, ми можемо заявити про це як про перемогу", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон висловив намір визнати Палестину, це викликало критику з боку США та Ізраїлю. 15 країн оголосили, що також готові офіційно визнати державність Палестини.