Политика Администрация Трампа пустит сотни млн долларов на депортацию беженцев, в том числе из Украины

2025-05-21 10:29

Администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать до $250 млн, выделенных на иностранную помощь, для финансирования добровольного возвращения беженцев из разных стран, в том числе из Украины, домой. Об этом сообщает газета TheWashingtonPost со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что администрация Трампа разработала планы по использованию до $250 млн, которые должны были быть направлены на зарубежную помощь, для финансирования возвращения мигрантов, в частности, из Украины и Гаити, которые бежали в США из-за ситуации дома.

Как известно, администрация бывшего президента США Джо Байдена предоставила украинцам и гаитянам временную защиту (TPS), которая позволяет оставаться в США, если возвращение домой опасно. В документах, с которыми ознакомилась газета, указано, что более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян могут подпадать под программу добровольного возвращения.

Предложение, о котором ранее не сообщалось, было разработано до объявления 5 мая Министерством внутренней безопасности (DHS), согласно которому мигранты, которые добровольно согласятся вернуться в свои страны, смогут получить от правительства США $1000.

Сообщается, что хотя предыдущие администрации США также поддерживали добровольное возвращение мигрантов, план администрации Трампа является необычным, поскольку охватывает людей, которые бежали из одних из самых опасных мест в мире, и направлен на обход Международной организации по миграции (МОМ) - учреждения ООН, которое обычно занимается возвращением мигрантов домой. Это также совпадает с попытками администрации сократить зарубежную помощь, включая планы ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) и прекращения 80% его программ, в том числе тех, что действовали в Украине, Гаити и других странах.

Кроме украинцев и гаитян, в документах упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы - они также могут быть целевой аудиторией программы добровольного возвращения. В документах указано, что МОМ не поддерживает возвращение людей в ни одну из этих стран.

Документы имели пометку "предварительное обсуждение", а представитель DHS назвала их "устаревшими", так как они датируются концом апреля - началом мая. Однако DHS и Государственный департамент на прошлой неделе подписали соглашение, которое предусматривает такую же процедуру и ту же сумму ($250 млн), хотя в нем не упоминаются конкретные национальности.