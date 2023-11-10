ВОЙНА В Украине Стали известны дата введения и детали нового пакета европейских санкций против рф

2023-11-10 15:37

Европейский Союз планирует представить очередной пакет санкций против московии уже в начале следующей недели - 13 ноября. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель изданию Financial Times.

По его словам, в 12-й пакет санкций, среди прочего, будет входить запрет на поставку алмазов из рф.

"Для того, чтобы государства-члены единогласно поддержали запрет на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 обеспечила, скажем так, политическое освещение вопроса... Это было сделано, координация сработала, и мы сможем представить пакет санкций министрам иностранных дел в понедельник", - отметил Боррель.