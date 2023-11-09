Мир В армии Израиля утверждают, что ХАМАС потерял контроль над севером Сектора Газа

2023-11-09 20:04

В армии Израиля заявили, что ХАМАС "потерял контроль" над северной частью сектора Газа.

Источник: CNN со ссылкой на представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари

Детали: По словам Хагари, жители Газы все чаще идут на юг анклава. Он утверждает, что 50 тысяч человек покинули район города Газа.

Прямая речь Хагари: "Жители Газы понимают, что ХАМАС потерял контроль над севером Сектора Газы, а на юге безопаснее, и там они могут иметь воду, еду и лекарства".

Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.

- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.

- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.

- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.

- Ранее высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.