Жизнь ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине приняты изменения по стоимости особых номерных знаков для авто

2023-11-17 14:35

Уряд прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків.

Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів – 2000 грн.

Зміни окремих платних знаків:

  • 0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.
  • Одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн.
  • Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 – 50 000 грн.
  • Послідовні пари однакових цифр – 15 000 грн.
  • Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн.
  • Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.

Зменшена вартість знаків із цифрою «6», номерів:

  • 0006 та 6666 – 10 000 грн.
  • Із двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн.
  • Три цифри з яких 6 (підряд) – 4000 грн.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.

«Наступний крок – доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка» – зауважив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

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