ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине приняты изменения по стоимости особых номерных знаков для авто
2023-11-17 14:35
Уряд прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків.
Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів – 2000 грн.
Зміни окремих платних знаків:
- 0001, 0007 та 7777 – 80 000 грн.
- Одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 000 грн.
- Комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 – 50 000 грн.
- Послідовні пари однакових цифр – 15 000 грн.
- Послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 000 грн.
- Починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 000 грн.
Зменшена вартість знаків із цифрою «6», номерів:
- 0006 та 6666 – 10 000 грн.
- Із двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – 4000 грн.
- Три цифри з яких 6 (підряд) – 4000 грн.
Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.
«Наступний крок – доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка» – зауважив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.