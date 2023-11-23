ВОЙНА В Украине Ситуация на Запорожской АЭС: оккупанты переводят пятый энергоблок в режим "холодной остановки"

2023-11-23 09:31

На временно оккупированной Запорожской АЭС переводят в режим "холодной остановки" пятый энергоблок, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

"После холодной остановки ЗАЭС проведет испытания, чтобы определить, почему во вторичном контуре охлаждения одного из парогенераторов блока был обнаружен низкий уровень бора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после перевода пятого энергоблока в "холодную остановку" в режиме "горячей остановки" останется только один из шести реакторов станции - для производства пара и отопления.

Напомним, ранее на временно оккупированной Запорожской АЭС произошла утечка воды, а перед тем - утечка реагентов из первого контура реактора во второй, но россияне не переводили его в "холодное" состояние. Некомпетентные действия рашистов привели к частичному блекауту на Запорожской АЭС.

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