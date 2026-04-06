Стан Мірчі Луческу погіршився - відомого тренера знову перевели до реанімації

2026-04-06 08:23

Стан екстренера збірної Румунії та Шахтаря Мірчі Луческу погіршився, про це повідомили в Бухарестській університетській лікарні.

Нагадуємо, що спеціалісту стало зле у п’ятницю під час тренування національної команди Румунії. Його госпіталізували, де виявили гостру форму інфаркту міокарда.

В неділю представники медичного закладу повідомили, що стан Луческу погіршився, і його перевели до відділення інтенсивної терапії.

"У суботу ввечері у пацієнта виникли серйозні серцеві аритмії, які були оперативно куповані черговою бригадою кардіологічного відділення.

В неділю ввечері аритмії посилилися і перестали піддаватися лікуванню. Стан пацієнта погіршився, що вимагало переведення до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.