Життя Стан Мірчі Луческу погіршився - відомого тренера знову перевели до реанімації

2026-04-06 08:23

Стан екстренера збірної Румунії та Шахтаря Мірчі Луческу погіршився, про це повідомили в Бухарестській університетській лікарні.

Нагадуємо, що спеціалісту стало зле у п’ятницю під час тренування національної команди Румунії. Його госпіталізували, де виявили гостру форму інфаркту міокарда.

В неділю представники медичного закладу повідомили, що стан Луческу погіршився, і його перевели до відділення інтенсивної терапії.

"У суботу ввечері у пацієнта виникли серйозні серцеві аритмії, які були оперативно куповані черговою бригадою кардіологічного відділення.

В неділю ввечері аритмії посилилися і перестали піддаватися лікуванню. Стан пацієнта погіршився, що вимагало переведення до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Життя"

Все статьи раздела "Життя"

Життя

У Києві вперше з початку року приспустили головний прапор України 2026-04-06 16:46
Скандал на Київщині: охоронець супермаркету Фора в Гостомелі насмерть забив собаку металевим прутом 2026-04-06 11:28
Стан Мірчі Луческу погіршився - відомого тренера знову перевели до реанімації 2026-04-06 08:23
Попри запевнення та обіцянки Укрпошта вже підвищила тарифи на доставку посилок 2026-04-03 14:42