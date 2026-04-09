Спорт Футбольна асоціація Румунії зупинила пошук нового головного тренера збірної через смерть Мірчі Луческу

2026-04-09 14:45

Футбольна асоціація Румунії повідомила, що призупинила процес пошуку нового головного тренера національної збірної на невизначений термін.

Це рішення було прийнято у зв'язку зі смертю колишнього головного тренера команди Мірчі Луческу.

"У цьому контексті, сповненому страждань для всієї родини румунського футболу, ФФР оголошує, що призначення нового головного тренера збірної буде призупинене на невизначений термін", - йдеться у заяві на офіційному сайті організації.

Збірна Румунії під керівництвом Луческу не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026, програвши у півфіналі плейоф кваліфікації Туреччині (0:1).

Нагадаємо, 2 квітня було оголошено, що Луческу офіційно завершив співпрацю зі збірною Румунії, а 7 квітня стало відомо про смерть 80-річного фахівця.

subscriber subscriber

Стан Мірчі Луческу погіршився - відомого тренера знову перевели до реанімації

2026-04-06 08:23

Через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією запроваджено обмеження руху

2026-02-16 13:29

Луческу возглавит команду, которая разгромила сборную Украины на Евро-2024

2024-08-08 10:27

Мирча Луческу заявил, что командам-слабакам не место на чемпионатах мира и Евро-2024

2023-11-23 10:27

Футбольна асоціація Румунії зупинила пошук нового головного тренера збірної через смерть Мірчі Луческу

2026-04-09 14:45

Український боксер Сергій Богачук зійдеться на рингу з сином члена Зали слави боксу Шейна Мослі

2026-04-08 10:28

Сергій Ребров залишиться головним тренером національної збірної України

2026-04-07 14:35

Футболісти Челсі заступилися за скандального гравця Енцо Фернандеса заради результату у вирішальному матчі сезону

2026-04-07 10:35
Спорт

Футбольна асоціація Румунії зупинила пошук нового головного тренера збірної через смерть Мірчі Луческу 2026-04-09 14:45
Український боксер Сергій Богачук зійдеться на рингу з сином члена Зали слави боксу Шейна Мослі 2026-04-08 10:28
Сергій Ребров залишиться головним тренером національної збірної України 2026-04-07 14:35
Футболісти Челсі заступилися за скандального гравця Енцо Фернандеса заради результату у вирішальному матчі сезону 2026-04-07 10:35