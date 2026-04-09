Спорт Футбольна асоціація Румунії зупинила пошук нового головного тренера збірної через смерть Мірчі Луческу

2026-04-09 14:45

Футбольна асоціація Румунії повідомила, що призупинила процес пошуку нового головного тренера національної збірної на невизначений термін.

Це рішення було прийнято у зв'язку зі смертю колишнього головного тренера команди Мірчі Луческу.

"У цьому контексті, сповненому страждань для всієї родини румунського футболу, ФФР оголошує, що призначення нового головного тренера збірної буде призупинене на невизначений термін", - йдеться у заяві на офіційному сайті організації.

Збірна Румунії під керівництвом Луческу не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026, програвши у півфіналі плейоф кваліфікації Туреччині (0:1).

Нагадаємо, 2 квітня було оголошено, що Луческу офіційно завершив співпрацю зі збірною Румунії, а 7 квітня стало відомо про смерть 80-річного фахівця.