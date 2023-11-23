Мир В Польше завершено расследование резонансного дела о шпионаже

2023-11-23 14:29

Отделение польской прокуратуры в Люблине передало в окружной суд обвинительное заключение в отношении 16 человек, обвиняемых в участии в шпионской сети. Об этом сообщает радиостанция Radio RMF.

Всем фигурантам инкриминируется участие в организованной преступной группе, действовавшей в пользу иностранной разведки.

15 из 16 обвиняемых находятся под стражей. Как сообщили в прокуратуре, им грозит до десяти лет заключения.

Отмечается, что все фигуранты дела - иностранцы из стран, расположенных к востоку от Польши. Один из обвиняемых - 20-летний российский хоккеист, игравший в одном из клубов Силезии и находящийся в Польше с 2021 года.

"Обвиняемые до марта 2023 года в ряде польских городов осуществляли действия разведывательного характера, в частности, вблизи объектов критической инфраструктуры, военных объектов и морских портов", - сообщили в прокуратуре.

Эти люди также обвиняются в антипольской пропаганде и подготовке диверсий, их подозревают в установлении камер слежения на автотрассах, по которым везут западную помощь Украине, а также в установлении датчиков GPS на автомобилях, перевозивших эти грузы.

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Правительство Израиля одобрило временное перемирие с ХАМАС 2023-11-22 21:37
Израиль переходит к более сложной фазе войны в Газе – WSJ 2023-11-20 17:37
Озвучено реальное число погибших за три недели войны на территории Сектора Газа 2023-11-20 10:27