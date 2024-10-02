Мир В Германии арестовали женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Китая

2024-10-02 10:29

В Германии арестовали женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Китая - она, вероятно, передавала информацию о логистике в аэропорту Лейпциг. Об этом пишет Bild.



Прокуратура Германии арестовала китаянку Яци Х. в Лейпциге. Кроме того были проведены обыски в ее квартире и на рабочем месте.



Женщина подозревается в том, что она действовала как агент китайской разведки. Предполагается, что она работала в компании, предоставляющей услуги в области логистики, в частности, в аэропорту Лейпциг/Галле.



С середины августа 2023 года до середины февраля 2024 года китаянка неоднократно передавала информацию о рейсах, грузах и пассажирах аэропорта сотруднику разведки по имени Цзян Г. В частности, говорилось о транспортировке вооружений, а также о лицах, связанных с немецкой оборонной компанией.



Цзян Г. был помощником депутата от Альтернативы для Германии Максимилиана Кра. В апреле Цзян также был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Он передавал в Китай информацию о работе Европейского парламента. Отдельно федеральная прокуратура обвиняет его также в шпионаже за представителями китайского оппозиционного движения.