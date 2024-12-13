Мир В Израиле прошли массовые аресты подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

2024-12-13 13:30

В Израиле арестовали около 30 человек за шпионаж в пользу Ирана в девяти явках. Задержанные планировали убийства ученых и собирали данные о военных объектах. 

Обнаруженное считается самой большой попыткой шпионажа в пользу Ирана за несколько последних десятилетий.

По данным службы безопасности Шин-Бет, среди невыполненных задач, которые ставили перед собой эти ячейки - убийство израильского ученого-ядерщика и бывших военных, а одна группа собирала информацию о военных базах и системах противовоздушной обороны.

По словам четырех действующих и бывших военных и сотрудников служб безопасности, аресты стали следствием неоднократных попыток иранских разведчиков за последние два года вербовать простых израильтян для сбора разведданных и совершения терактов в обмен на деньги.

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