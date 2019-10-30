Политика Гепатит А захватывает Украину - Одесской области заболели четверо детей

2019-10-30 14:12 120

В селе Василевка Беляевского района Одесской области четверо детей заболели гепатитом А.

Как сообщили в региональном лабораторном центре, на минувшей неделе зарегистрировано групповую заболеваемость вирусным гепатитом А среди учащихся школы.

"Всего заболело 4 детей, у 2-х больных диагноз подтвержден клинико-биохимически. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий с лабораторным контролем", - говорится в сообщении.

Ранеестало известно о вспышке гепатита А в школе №7 Чернигова. По последним данным, заболели 15 человек – 14 детей и посудомойка из столовой. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в черниговской школе. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

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