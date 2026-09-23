Спорт Лісабонська Бенфіка втратила шанс на встановлення абсолютного клубного рекорду

2026-09-23 10:29

Лісабонська Бенфіка опинилася за крок від встановлення абсолютного клубного рекорду 1978 року.

Нагадаємо, що напередодні команда Трубіна і Судакова вирушила в гості до Порту. Вже в першій половині зустрічі "орли" залишилися в меншості після вилучення Ленгле.

У результаті Бенфіка програла з рахунком 3:1, через що завершила свою безпрограшну серію з 55 матчів.

Зазначається, що команда зупинилася за крок від рекорду, встановленого між 1977 і 1978 роками, коли серія Бенфіки налічувала 56 матчів без поразок.

Абсолютний рекорд в чемпіонаті Португалії належить Порту - 58 матчів.

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