Спорт Новим головним тренером Порту став 36-річний спеціаліст Франческо Фаріолі

2025-07-07 09:36

Португальський Порту визначився з наступним головним тренером. "Драконів" очолив Франческо Фаріолі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Молодий спеціаліст підписав контракт на 2 роки. Він вступив на посаду, що стала вакантною після звільнення Мартина Ансельмі. Аргентинець тренував Порту з кінця січня після відставки Вітора Бруну.

Фаріолі в сезоні 2024/25 працював з амстердамським Аяксом. Нідерландський гранд за п’ять турів до кінця чемпіонату лідирував з 9-очковою перевагою. Однак, одна перемога на фініші кампанії подарувала титул ПСВ Ейндговен.

Італієць почав кар’єру тренера у 2009 році. Зокрема, він був тренером воротарів у штабах Роберто Де Дзербі в Беневенто та Сассуоло. Самостійно Фаріолі також тренував турецькі Карагюмрюк та Аланьяспор, французьку Ніццу.