Спорт После выхода в финал Лиги чемпионов в ПСЖ впервые прокомментировали громкий уход Килиана Мбаппе

2025-05-09 09:29

Джанлуиджи Доннарумма, вратарь ПСЖ, после победы над лондонским Арсеналом и выходом в финал Лиги чемпионов пообщался с представителями СМИ.

Отмечается, что итальянец ответил на вопрос о том, как изменилась атмосфера в команде после ухода форварда Килиана Мбаппе прошлым летом.

"Командный дух в раздевалке определенно изменился, однако мы стали гораздо более организованным коллективом. Все мы жертвуем собой - от нападающих до последнего защитника.

Я желаю удачи Килиану, но сегодня мы другие. С этой группой игроков мы можем стать чемпионами Европы", - отметил он.

В финальном матче Пари Сен-Жермен сыграет против миланского Интера 31 мая в Мюнхене.

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