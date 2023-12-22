Другий рік поспіль Україна потрапила до лідерів рейтингу найнебезпечніших країн світу

Щорічне дослідження The Independent показує різні фактори життя та інформує мандрівників і компанії про потенційні загрози в країнах по всьому світу.
Вимірювання небезпеки здійснювалося за чотирма параметрами ризику:
Україна другий рік поспіль показує надзвичайно високі ризики, пов’язані з безпекою для життя і здоров’я через велику війну.
Крім України найнебезпечнішими країнами стали:
Зростання безпекових ризиків також реєструються в частині Лівану, палестинських території, росії та африканського регіону Сахеля, частини Колумбії. Вони пов’язані зі зростанням злочинності і заворушень.