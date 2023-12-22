Мир Другий рік поспіль Україна потрапила до лідерів рейтингу найнебезпечніших країн світу

2023-12-22 13:30

Щорічне дослідження The Independent показує різні фактори життя та інформує мандрівників і компанії про потенційні загрози в країнах по всьому світу.

Вимірювання небезпеки здійснювалося за чотирма параметрами ризику:

медичні

безпекові

пов’язані з кліматичними змінами

такі, що впливають на ментальне здоров’я людини

Україна другий рік поспіль показує надзвичайно високі ризики, пов’язані з безпекою для життя і здоров’я через велику війну.

Крім України найнебезпечнішими країнами стали:

Сирія;

Ірак;

Афганістан;

Лівія;

Ємен;

Південний Судан;

Центральноафриканська Республіка;

Сомалі.

Зростання безпекових ризиків також реєструються в частині Лівану, палестинських території, росії та африканського регіону Сахеля, частини Колумбії. Вони пов’язані зі зростанням злочинності і заворушень.