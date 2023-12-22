Мир Другий рік поспіль Україна потрапила до лідерів рейтингу найнебезпечніших країн світу

2023-12-22 13:30

Щорічне дослідження The Independent показує різні фактори життя та інформує мандрівників і компанії про потенційні загрози в країнах по всьому світу.

Вимірювання небезпеки здійснювалося за чотирма параметрами ризику:

  • медичні
  • безпекові
  • пов’язані з кліматичними змінами
  • такі, що впливають на ментальне здоров’я людини

Україна другий рік поспіль показує надзвичайно високі ризики, пов’язані з безпекою для життя і здоров’я через велику війну.

Крім України найнебезпечнішими країнами стали:

  • Сирія;
  • Ірак;
  • Афганістан;
  • Лівія;
  • Ємен;
  • Південний Судан;
  • Центральноафриканська Республіка;
  • Сомалі.

Зростання безпекових ризиків також реєструються в частині Лівану, палестинських території, росії та африканського регіону Сахеля, частини Колумбії. Вони пов’язані зі зростанням злочинності і заворушень.

 

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путин может применить ядерное оружие по территории НАТО – экс-аналитик ЦРУ 2023-12-21 19:15
Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре: появились новые подробности 2023-12-21 16:48