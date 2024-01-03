Экономика Банкиры отреагировали на идею блокировать счета украинцев по закону о мобилизации

2024-01-03 10:29

БАНКИРЫ оценили блокировку счетов украинцев по ЗАКОНУ о МОБИЛИЗАЦИИ. Они предполагают, что это может вылиться в проблемы для финансовой устойчивости банковской системы, а в случае усугубления — и в закрытие банков .

"Ограничение права на использование собственных средств и ограничения права на банковские услуги - это не только блокировка банковских счетов, арест карточек или запрет на денежные переводы. Это еще и кредитные услуги.

Можно ввести запрет на выдачу новых кредитов, но что делать с погашением старых? Мы выставим человека из банка, но он с нами не рассчитается, даже если мы потребуем досрочного погашения кредитного лимита по карте - у него может просто не быть этих средств и даже не быть имущества, на которое банк наложил бы арест и продал.

Получим тотальные кредитные невозвраты и новый рост проблемного портфеля, причем существенный, если ограничения на банковские услуги станут массовыми