Политика ЧТО БУДЕТ СО СЧЕТАМИ УКЛОНИСТОВ - Арахамия анонсировал изменения в законе о мобилизации

2024-02-12 12:28

Глава фракции ВРУ "Слуга народа" заявил, что в Украине всем военнообязанным нужно будет иметь специальный сертификат защитника.

"Надо иметь всех в одной системе. Мы приняли уже закон 10062, который позволяет зафиксировать в реестре "Оберег" всех военнообязанных. Они должны попасть в реестр и получить так называемый "сертификат защитника". Будет сертификат, который сделают либо через интернет, либо через поход в ЦНАП или ТЦК", - сообщил Давид Арахамия.

"Мы, понимая, что добровольно это делать никто не будет , считаем, что нужно какое-то определенное принуждение к этому. То, что предложило сейчас Минобороны, – все арестовать, – не подходит. Это слишком жестко и в государстве вообще нет мощности всех этих людей заставить и арестовывать, потом уголовно-правовые дела открывать. Я думаю, что это мы по мертвому кругу идем", - добавил Арахамия.

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