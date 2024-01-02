Политика Около 3 тысяч грузовиков стоят в очередях из-за блокады польско-украинской границы

2024-01-02 21:37

 

На границе Украины и Польши из-за польских протестов перед пунктами пропуска в очередях стоят около трех тысяч грузовиков. В частности, перекрыто движение возле пунктов пропуска "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск".

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"По информации польских пограничников, по состоянию на утро, 1620 грузовиков стоят в очередях по этим трем направлениям в сторону Украины, больше всего - напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", - сообщил Демченко.

Также он напомнил, что 24 декабря было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини - Медыка", но очереди остаются - ожидают пересечения границы 1200 грузовиков.

На других участках границы движение грузовиков не блокируется. Однако из-за действий на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения грузовиков по другим направлениям, и как результат – к увеличению очередей.

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