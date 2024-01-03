Мир США раскритиковали заявления министров Израиля о переселении палестинцев из Газы

2024-01-03 17:37

Государственный департамент США раскритиковал недавние заявления израильских министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, которые выступили за переселение палестинцев за пределы Газы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Госдепа.

"Эта риторика является провокационной и безответственной. Правительство Израиля неоднократно и последовательно заявляло нам, в том числе и премьер-министр, что такие заявления не отражают политику израильского правительства. Они должны немедленно прекратиться", – отметило внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов.

Госдеп подчеркнул, что четко, последовательно и недвусмысленно заявляет, что Газа является палестинской землей и останется палестинской землей, где ХАМАС больше не контролирует ее будущее и где нет террористических группировок, способных угрожать Израилю.

"Именно к такому будущему мы стремимся в интересах израильтян и палестинцев, всего региона и мира", – говорится в сообщении.

В воскресенье министр финансов Смотрич призвал палестинских жителей покинуть Газу. В то же время министр национальной безопасности Бен-Гвир заявил, что война в Газе дает "возможность сосредоточиться на поощрении миграции жителей Газы".

Ультраправая партия Смотрича пользуется поддержкой израильских поселенцев и помогла Биньямину Нетаньяху обеспечить большинство, необходимое для того, чтобы год назад стать премьер-министром в шестой раз.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газы.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.

Ранее более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.