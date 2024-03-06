Мир Польские фермеры грозятся продолжать протесты на границе до 30 апреля

2024-03-06 12:28

Фактически ставшие участниками гибридной войны рф против Украины польские фермеры заявили, что планируют продолжать протесты на границе до 30 апреля. Об этом свидетельствует соответствующий документ.

Ранее они планировали завершить блокировку пунктов пропуска на границе с Украиной 10 марта.

В документе говорится, что протест запланирован на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля.

"Собрание состоится на пересечении национальной дороги №17 и провинциальной дороги №867 перед пограничным переходом в Гребенном... В собрании примут участие 100 человек", - говорится в сообщении.

Речь идет о запланированных мероприятиях на контрольно-пограничном пункте Гребенное - Рава Русская.

Напомним, ранее премьер Украины прямым текстом заявил, что основная угроза для бизнеса польских фермеров исходит отнюдь не от украинских аграриев, а от полулегального экспорта через беларусь российской продукции. Для Украины же Польша по большей части является лишь транзитной страной для поставки агропродукции в другие страны ЕС.