Мир Биньямин Нетаньяху заявил, что война закончится, когда граница между Египтом и Газой будет закрыта

2024-01-15 11:33

Граница между Египтом и Газой "должна быть закрыта", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает CNN.

Этот шаг даст Израилю полный контроль доступа палестинского анклава к миру.

Нетаньяху заявил, что Израиль не сочтет войну законченной, пока не закроет Филадельфийский коридор - 14-километровую полосу земли, которая служит буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

"Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, но военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать в это южное отверстие, поэтому, конечно, мы должны его закрыть", - отметил израильский премьер.

Египет ранее предостерег Израиль от военных операций в коридоре, сообщает египетское издание Ahram Online.

Государственное информационное агентство, ссылаясь на неназванный источник, сообщило в октябре, что любое вторжение Израиля в Филадельфийский коридор будет рассматриваться как нарушение египетско-израильского мирного договора от 1979 года.