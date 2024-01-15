Биньямин Нетаньяху заявил, что война закончится, когда граница между Египтом и Газой будет закрыта

Граница между Египтом и Газой "должна быть закрыта", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает CNN.
Этот шаг даст Израилю полный контроль доступа палестинского анклава к миру.
Нетаньяху заявил, что Израиль не сочтет войну законченной, пока не закроет Филадельфийский коридор - 14-километровую полосу земли, которая служит буферной зоной на границе между Египтом и Газой.
"Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, но военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать в это южное отверстие, поэтому, конечно, мы должны его закрыть", - отметил израильский премьер.
Египет ранее предостерег Израиль от военных операций в коридоре, сообщает египетское издание Ahram Online.
Государственное информационное агентство, ссылаясь на неназванный источник, сообщило в октябре, что любое вторжение Израиля в Филадельфийский коридор будет рассматриваться как нарушение египетско-израильского мирного договора от 1979 года.