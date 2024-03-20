ВОЙНА В Украине Украина получит от Германии снаряды и бронетехнику на 500 миллионов евро

2024-03-20 13:34

Украина получит от Германии пакет военной помощи на 500 млн евро. Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус во время пресс-конференции в рамках заседания Рамштайн.

Писториус подчеркнул, что речь идет именно о "немецком пакете".

"Кроме того, в краткосрочной перспективе последующими поставками боеприпасов Германия будет поддерживать Украину в ее защите от нападения российского агрессора. Запланировано 10 тысяч артиллерийских снарядов из складов Бундесвера", - пишет издание.

Также новый пакет помощи будет включать в себя 100 единиц бронетехники для пехоты и 100 единиц транспортной техники. При этом не указано, какая именно техника будет передана.

В комментарии для Радио Собода министр подчеркнул важность достижения стойкой поддержки Украины, что является "ежедневной задачей". По словам Писториуса, Берлин планирует расширить сотрудничество с Польшей, в частности в производстве боеприпасов, а также дать возможность Украине понять, что она и дальше может рассчитывать на поддержку.

"Есть прогресс с боеприпасами. С одной стороны - благодаря чешской инициативе, однако мы также сможем объявить еще один пакет - здесь, сегодня. Дело продвигается когда как - шагами то маленькими, то большими. Однако главное, что поставка боеприпасов не прекращается", - заявил он.

В то же время на вопрос, может ли Украина рассчитывать на новости о крылатых ракетах Taurus, Писториус ответил: "Нет, нет об этом ведомостей".

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