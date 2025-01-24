Политика Германия значительно увеличивает количество своего военного контингента в Литве

2025-01-24 14:39

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что страна увеличивает количество своих военных, находящихся в Литве. Об этом он сказал во время визита в Вильнюс, сообщает Delfi.

По словам Писториуса, развертывание немецкой бригады в Литве происходит последовательно и согласно плану. Он отметил, что начальный командный состав и командир бригады уже находятся в Вильнюсе.

Глава Минобороны ФРГ сообщил, что количество немецких войск в Литве увеличивается параллельно с развитием инфраструктуры для них, как это предусмотрено планом действий.

"Развертывание бригады происходит по плану, последовательно. У нас уже есть личный состав начального штаба в Вильнюсе, у нас есть командир", отметил он.

Писториус подчеркнул, что сейчас идет подготовка к прибытию подразделений бригады, которые будут дислоцированы в литовских городах Неменчине и Рокантишкесе. По его словам, это произойдет во втором квартале 2025 года.

Также министр сообщил, что встретится с первичным командным составом бригады и осмотрит строительство военной инфраструктуры в Рокантишкесе. Солдаты бригады официально приступят к службе во втором квартале 2025 года.

Писториус добавил, что уже в 2025 году командный состав немецкой бригады сможет возглавить и проводить учения вместе с партнерами и союзниками по НАТО. Он отметил, что цель его визита в Литву - продемонстрировать, что Германия решительно настроена обеспечить безопасность восточного фланга НАТО.

Глава оборонного ведомства Литвы Довиле Шакалиене заявила во время встречи с Писториусом, что немецкая бригада остается главным приоритетом для всех основных политических партий Германии, поэтому это не должно беспокоить Литву в свете предстоящих февральских выборов.

В Минобороны страны отметили, что количество личного состава немецкой бригады в Литве постепенно увеличивается и к концу года достигнет 500 человек. В ближайшее время в Литву прибудут роты связи, штабные и сервисные роты, а также медицинские подразделения и подразделения материально-технического обеспечения. Они будут размещены во временных объектах инфраструктуры в Неменчине и Рокантишкесе.