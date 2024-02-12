Политика Сенат США провел новое процедурное голосование за законопроект о помощи Украине

2024-02-12 22:15

Сенат США в воскресенье, 11 февраля, на шаг приблизился к принятию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы, пишет CNN.

Проект прошел процедурное голосование, набрав необходимые 60 голосов для дальнейшего рассмотрения поправок. Окончательное голосование за законопроект в Сенате состоится ближе к середине недели, говорится в материале.

Если документ в конечном итоге будет принят Сенатом, он пойдет в Палату представителей США. Но пока неясно, когда там состоится голосование, поскольку, по данным телеканала, многие республиканцы до сих пор выступают против дальнейшей помощи Украине.

Законопроект включает 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, 14,1 миллиарда долларов на помощь Израилю, 9,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и 4,8 миллиарда долларов на поддержку региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

8 и 9 февраля законопроект прошел первые процедурные голосования в Сенате США. 10 февраля сенаторы провели дебаты по проекту.

Задержка помощи Украине от США — что известно

6 декабря законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму около $106 млрд не прошел процедурного голосования в Сенате США из-за требований республиканцев о более жесткой миграционной политике. Они стремились усилить защиту границы с Мексикой и рассматривать этот вопрос только в привязке к помощи Украине и Израилю.

19 января спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что он часто обсуждает вопросы усиления границ с бывшим президентом США Дональдом Трампом — в частности, разговаривал с ним накануне совещания Байденом, посвященного границе и помощи Украине.

26 января Financial Times писала, что из-за того, что республиканцы поддаются влиянию Трампа, который требует, чтобы партия отклонила компромиссное соглашение по иммиграции.

31 января в своей первой официальной речи на посту спикера Джонсон заявил, что соглашение, которое формируется в Сенате, не является достаточным, чтобы предотвратить проникновение мигрантов из Мексики в США. Накануне Джонсон уже намекал, что не разблокирует помощь Украине. Соглашение в Сенате он назвал «абсолютно мертвым».

5 февраля Сенат США обнародовал пакет законов на 118 миллиардов долларов, который содержит 60 миллиардов долларов для Украины, помощь Израилю на 14 миллиардов, почти 5 миллиардов союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 20 миллиардов на усиление миграционной политики, а также оказание гуманитарной помощи гражданским жителям сектора Газа.

6 февраля Джо Байден обвинил 45-го президента США Дональда Трампа в том, что тот пытается запугивать республиканцев в Палате представителей и Сенате, чтобы они не голосовали за законопроект по Украине.

7 февраля Сенат США не поддержал рассмотрение двухпартийного пакета пограничных реформ, в который входит помощь для Украины и Израиля. Соответствующий законопроект не получил достаточного количества голосов во время процедурного голосования.