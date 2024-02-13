Политика В Сенате США согласились на финальное голосование по помощи Украине — проведут на днях

2024-02-13 17:37

В Сенате США одобрили финальное голосование насчет военной и финансовой помощи Украине. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова.

По ее словам, сенаторы проголосовали за прекращение дебатов вокруг законопроекта о поддержке Украины.

Решение поддержали 66 законодателей при необходимых 60, против выступили 33 сенатора.

Основное голосование может произойти во вторник или среду, в случае одобрения документ передадут в Палату представителей, которая также должна будет произвести все необходимые процедуры и проголосовать необходимым количеством конгрессменов.