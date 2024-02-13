Политика В Сенате США согласились на финальное голосование по помощи Украине — проведут на днях

2024-02-13 17:37

 

В Сенате США одобрили финальное голосование насчет военной и финансовой помощи Украине. Об этом сообщила посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова.

По ее словам, сенаторы проголосовали за прекращение дебатов вокруг законопроекта о поддержке Украины.

Решение поддержали 66 законодателей при необходимых 60, против выступили 33 сенатора.

Основное голосование может произойти во вторник или среду, в случае одобрения документ передадут в Палату представителей, которая также должна будет произвести все необходимые процедуры и проголосовать необходимым количеством конгрессменов.

  • 7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.
  • 8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.
  • 11 февраля Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд без соглашения по миграционной реформе и безопасности границы.
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