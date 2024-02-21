Политика Столтенберг ответил, почему рашистам удалось захватить Авдеевку

2024-02-21 16:05

Рф смогла захватить Авдеевку благодаря поддержке Ирана и Северной Кореи. Кроме того, москва мобилизовала больше сил и нарастила производство вооружения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода". По его мнению, захват Авдеевки существенно не повлияет на фронт.

"Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами лишь ради незначительных территориальных достижений", - отметил Столтенберг.

По его мнению, успех врага в Авдеевке является следствием сотрудничества с Ираном и КНДР, а также наращиванием производства и мобилизации дополнительных сил. Это также является сигналом для союзников, чтобы они продолжали поддерживать Украину активнее.

В то же время Украина должна мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками.

Оккупация Авдеевки - что происходит на фронте

По данным иностранных медиа, после захвата разрушенной Авдеевки российские захватчики могут атаковать Покровск, крупный логистический центр украинской армии в Донецкой области.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на фоне вывода украинских сил из Авдеевки признал тяжелую ситуацию на фронте. Впрочем, он отметил, что на пороге третьего года полномасштабной войны у России тоже есть проблемы.

Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, что россияне не могут разрушить украинскую оборону к западу от Авдеевки за 48 часов.