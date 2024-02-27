Шмыгаль заявил, что 90% украинских предприятий уже вернулись к своим довоенным мощностям

Более 90% украинских предприятий возобновили свою работу и вернулись к своим довоенным мощностям. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме Сделано в Украине.
По его словам, после полномасштабной агрессии рашистов украинская экономика обрушилась на 30%.
Он также напомнил, что многие эксперты считали, что в государстве будет экономическая катастрофа, однако "так же, как на поле боя эксперты недооценили украинскую армию, в тылу они недооценили украинских предпринимателей".
Шмыгаль рассказал об отраслях, демонстрирующих наибольшие темпы обновления. В частности, речь идет о строительстве, сельском хозяйстве, внутренней торговле и перерабатывающей промышленности.
"Устойчивость Украины за два года полномасштабной войны - это результат героизма наших Сил обороны и результат самоотверженной работы украинского бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.