ВОЙНА В Украине Что стало с бригадой, которая защищала Авдеевку

2024-02-28 16:48

Защитники пообещали отдохнуть и набраться сил, чтобы снова бить врага.

Одна из бригад украинских военных впервые за два года отошла на ротацию. Речь идет о 110-й отдельной механизированной бригаде им. генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

“Мы выходим на отдых. Выходим с высоко приподнятой головой. Через два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям, которые нас изменили, желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков", говорится в сообщении.

В то же время представители бригады выразили и благодарность Авдеевской, Мирноградской и Покровской военно-гражданским администрациям и руководству Авдеевского коксохимического завода.

“Без вашего содействия нам было бы гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды. Ваша помощь бесценна», — отметили в бригаде.

Напомним, что ВСУ оставили еще две деревни под Авдеевкой.