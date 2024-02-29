Политика Из-за блокады поляками границы 2200 фур стоят в очередях в сторону Украины — ГПСУ

2024-02-29 16:48

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на шести пунктах пропуска, в очередях со стороны Польши стоят 2200 фур. Больше всего протестующие препятствуют движению грузовиков, следующих из Украины в Польшу.

Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«К сожалению, блокирование движения для грузовых транспортных средств польскими фермерами продолжается. Количество направлений неизменно — это 6. С украинской стороны речь идет о пунктах пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец». Совокупно по всем этим направлениям на территории Польши по состоянию на утро в очередях с возможностью проезда в сторону Украины находится где-то 2200 грузовиков», — рассказал он.

По словам спикера ГПСУ, самая большая очередь напротив «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин».

«Если говорить о последнем направлении, то здесь пересекает границу наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки в сторону Украины проследовали где-то 50 грузовиков. За последние дни польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу на этом направлении. И собственно показатели пересечения границы из Украины в Польшу остаются нулевыми», — добавил Демченко.

Также, критически низкие показатели пересечения границы остаются в направлении пункта пропуска «Шегини», за прошедшие сутки там пересекли границу только 70 грузовиков.

«В целом через час польские фермеры пропускают по каждому из направлений по несколько грузовиков, которые следуют из Польши и в Польшу. Но больше они блокируют движение для грузовиков, следующих именно из Украины на территорию этой страны», — подытожил Демченко.