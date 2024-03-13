Политика WSJ: Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности

2024-03-13 22:15

 

Американский Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS дальностью более 180 миль (примерно 290 км).

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Ранее представители Пентагона настаивали на том, что Вооруженные силы США должны сохранить все свои ракеты большой дальности ATACMS для удовлетворения собственных военных нужд.

Однако сейчас американское оборонное ведомство открыто для передачи ATACMS большей дальности, поскольку теперь военные США могут использовать ракеты следующего поколения Precision Strike Missile, говорят американские чиновники.

В то же время, они не сказали, одобрит ли передачу ATACMS большей дальности, чем Украина уже получала, президент США Джо Байден.

Напомним, накануне США объявили о передаче Украине пакета помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первого в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

По данным СМИ, в него войдут дальнобойные ракеты ATACMS дальностью до 160 километров.

subscriber subscriber

Еще по теме

Потери оккупационных войск рф в Украине приблизились к 430 тысячам

2024-03-13 15:38

За неделю Силы обороны Украины ликвидировали более семи тысяч рашистов

2024-03-11 09:37

Азербайджан требует от Армении передать контроль над четырьмя населенными пунктами

2024-03-10 13:30

В Пентагоне назвали ужасные последствия "заморозки" войны в Украине

2024-03-09 13:30

Еще новости в разделе "Политика"

WSJ: Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности

2024-03-13 22:15

Германия хочет модернизировать все ракеты Taurus, - Die Welt

2024-03-13 20:48

Эрдоган раскритиковал запланированный в Швейцарии саммит украинской "формулы мира"

2024-03-13 20:04

США объявили о новом пакете военной помощи Украине: чем он уникален

2024-03-13 19:15
Все статьи раздела "Политика"

Политика

WSJ: Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности 2024-03-13 22:15
Германия хочет модернизировать все ракеты Taurus, - Die Welt 2024-03-13 20:48
Эрдоган раскритиковал запланированный в Швейцарии саммит украинской "формулы мира" 2024-03-13 20:04
США объявили о новом пакете военной помощи Украине: чем он уникален 2024-03-13 19:15