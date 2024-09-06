ВОЙНА В Украине Германия усилит украинскую ПВО новейшими системами IRIS-T - решение принято

2024-09-06 10:27

Германия будет усиливать украинскую ПВО, а также собственную безопасность и безопасность НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время посещения 61-й зенитно-ракетной группы Бундесвера в Тодендорфе.



Канцлер отметил, что IRIS-T оказалась очень эффективной в Украине.



"В Украине на сегодняшний день IRIS-T сбила более 250 ракет, беспилотников и крылатых ракет и спасла множество жизней. Система демонстрирует впечатляющий показатель точности - 95%", - сказал глава правительства.



Он добавил, что Украине планируется передать дополнительно восемь систем IRIS-T (SLM) и девять комплексов IRIS-T (SLS). По две единицы должны доставить еще в этом году, остальные - в 2025 году, что стало возможным благодаря увеличению мощностей производства немецкого производителя Diehl Defense.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус приняли участие в торжественной церемонии передачи ЗРК IRIS-T (SLM).



В Тодендорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн ускоренными темпами создали тренировочный центр для Бундесвера, где с 2023 года украинские военные учатся управлять системой.



Для собственной армии правительство ФРГ заказало шесть систем. Канцлер также прокомментировал планы по размещению американских крылатых ракет на территории Германии.



"Помимо мощной противовоздушной обороны, нам в Европе необходимо высокоточное оружие, пригодное для противостояния - чтобы в этой стратегически важной сфере не было опасного перевеса россии... рф на протяжении многих лет масштабно вооружается, особенно по части ракет, в частности крылатых ракет", - сказал политик.



Шольц подчеркнул, что путин нарушил договоры о разоружении, такие как ДРСМД, и разместил ракеты в Калининграде, всего в 530 км по прямой от Берлина.