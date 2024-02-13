Мир Убийство украинского баскетболиста в Германии: одного из подозреваемых освободили из-под стражи

2024-02-13 10:26

По делу об убийстве украинского баскетболиста Владимира Ермакова фигурируют двое подозреваемых, но одного из них уже освободили из-под стражи. Об этом сообщает t-online.

"Есть двое подозреваемых, 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Херне. Сначала их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи, поскольку подозрение против него не было подтверждено", - пишет издание.

А 15-летнего немца с турецкими корнями взяли под стражу по подозрению в непреднамеренном убийстве. Подростка называют преступником "со стажем".

Сообщается еще о двух пострадавших в результате инцидента: 14-летнем сирийце из Гельзенкирхена и 13-летней немке с ливанскими корнями из Оберхаузена. Эти двое подростков получили серьезные ранения.



Как заявил спикер полиции, предпосылки произошедшего до сих пор непонятны, о мотивах ничего неизвестно, но полиция не считает, что это было политически мотивированное нападение.