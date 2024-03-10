Политика Протесты продолжат и усилят: польские фермеры не смогли договориться с правительством

2024-03-10 08:30

 

Польские фермеры не смогли договориться с правительством и обещают продолжать протесты. Об этом сообщает Polsatnews по итогам встречи премьер-министра Дональда Туска с лидерами фермерского движения.

Как рассказал журналистам представитель фермеров Анджей Собоцинский, премьер-министр заявил, что не планирует полностью закрывать границу для импортного продовольствия, а лишь организует экспорт излишков зерна, чтобы стабилизировать рынок. Этот вариант не нравится фермерам. Они считают, что с открытой границей эти излишки появятся снова.

Также Дональд Туск не смог удовлетворить фермеров по другому ключевому требованию - ослаблению экологических требований ЕС в рамках так называемой Green Deal. Премьер пообещал продолжить переговоры с Европейской комиссией по этому поводу, поэтому фермеры в ответ пообещали "следить за руками" премьер-министра.

По словам главы "Солидарности индивидуальных фермеров" Томаша Обшанского, глава правительства пришел на встречу с фермерами "ни с чем", поэтому никакой договоренности достичь не удалось. Поэтому фермеры продолжат протесты - следующая акция запланирована на 20 марта.

"Будут перекрыты областные и районные города, дороги. Она будет даже сильнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, потому что нет государственной поддержки", - сказал Обшанский.
Протесты польских фермеров

Как писал УНИАН, польские фермеры уже длительное время блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против импорта украинского зерна. Они не пропускают не только фуры с зерном, а вообще все грузовики.

Также фермеры периодически устраивают масштабные уличные протесты в Варшаве и других городах Польши. Последний такой протест состоялся 6 марта и закончился столкновениями с полицией.

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